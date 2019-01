Flugzeugbauer Airbus stockt sein Werk in amerikanischen Mobile um 400 Jobs auf. Dort sollen jährlich bis zu 48 Maschinen des Typs A220 entstehen.

Der Flugzeugbauer Airbus will mit einer neuen Produktionslinie in den USA mehr amerikanische Fluggesellschaften als Käufer für seine Maschinen gewinnen. In Mobile im Bundesstaat Alabama sollen künftig jährlich bis zu 48 Exemplare des bislang kleinsten Airbus-Jets A220 fertig werden, wie das Management um den scheidenden Vorstandschef Tom Enders bei der Grundsteinlegung am Mittwoch ankündigte.

"Nordamerika ist der größte Markt für die A220", sagte der Manager. Durch die neue Produktionslinie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...