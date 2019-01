Doha, Katar (ots/PRNewswire) -



Am Montag, den 14. Januar nahmen die Spieler des Clubs Paris Saint-Germain im Rahmen der Katar Tour an zahlreichen, von den Clubs und ihren katarischen Partnern organisierten Aktivitäten teil.



Der QNTC (Nationaler Rat für Tourismus von Katar) begleitete Neymar Jr., Gianluigi Buffon, Angel Di Maria und Thiago Silva auf einer Tour in die Wüste zu den Dreharbeiten eines Werbefilms über Performance, Intensität und Ausdauer der Athleten.



Alphonse Aréola, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Thomas Meunier und Christopher Nkunku waren unter den ersten Passagieren der neuen Metro Linie zum Al Wakrah Stadion, die demnächst eingeweiht werden soll und freuten sich über eine exklusive Besichtigung der für den FIFA World Cup 2022 derzeit in Bau befindlichen Arena.



Dani Alves, Edinson Cavani, Marquinhos, Kylian Mbappé, und Marco Verratti fanden sich im Kempinski Hotel mit einem Filmteam zu den Dreharbeiten für eine Werbeanzeige für die katarische Bank QNB ein.



Trainer Thomas Tuchel und Maxwell besichtigten die Sportanlagen des Aspire Complex und nahmen zusammen mit den Trainern der Aspire Academy an einem Trainingsprogramm für Jugendliche teil.



Mehr als 300 Kinder nahmen an der heutigen Eröffnung der Academy von Paris Saint-Germain in Doha teil. Die Kinder freuten sich über die Anwesenheit der Spieler Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Moussa Diaby, Stanley Nsoki und Colin Dagba; sie machten Fotos und holten sich in der am Standort der Stiftung in Katar gelegenen Academy ihre Autogramme.



Das Ergebnis der jüngsten Zusammenarbeit zwischen Paris Saint-Germain und dem Designer aus Indien Manish Arora wurde im Kempinski Hotel vorgestellt. Marco Verratti und Eric Maxim Choupo-Moting präsentierten mit einigen Mannequins ein neues, zum ersten Mal in Katar vorgestelltes internationales Sortiment.



Zahlreiche Fans aus Katar nahmen an einer Gesangsstunde in der Boutique Paris Saint-Germain des Einkaufszentrums Villagio teil. Thomas Meunier und Thilo Kehrer verbrachten Zeit mit den anwesenden Fans, worüber sich alle sichtlich freuten.



Am Strand Katara Beach im Norden von Doha versuchten einige Fußballspieler, darunter Christopher Nkunku, Alphonse Areola und Sébastien Cibois ihr Glück gegen die professionellen eSport Spieler von Saint-Germain, u. a.: Ahmed Al-Meghessib aus Katar und Rafael Fortes aus Brasilien, der als "Rafifa13" bekannt ist.



Mehrere Fußball-Stars gewährten zahlreichen lokalen und internationalen Medienvertretern Interviews. Und zum Abschluss des aktiven Tagesprogramms gab es ein Trainingsprogramm auf den Fußballplätzen der Aspire Zone.



