Die Kurse von US-Anleihen haben am Mittwoch leicht nachgegeben. In allen Laufzeiten stiegen im Gegenzug die Renditen. An der Wall Street zogen die Kurse dank erfreulicher Geschäftszahlen von US-Banken an, so dass die als sicher geltenden Staatspapiere gemieden wurden.Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 29/32 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...