Wir stehen für Wachstum und Digitalisierung. Auch intern. Und so starten wir mit unserer brandneuen Webseite ins neue Jahr! Was ist alles neu? Unsere LEISTUNGEN: eine klare und detaillierte Übersicht der Bandbreite unserer Leistungen für Startups, KMUs und Corporates & Finanzdienstleister. Unsere INVESTMENTS: Einblick in Unternehmen von deren Potenzial wir so überzeugt sind, dass wir als Investoren eingestiegen sind. Unsere KUNDEN: Übersicht unserer Kunden und bei welchen Missionen wir diese begleiten durften. Unsere PUBLIKATIONEN & NEWS: Unser Wissen und unsere Erfahrungen zu unterschiedlichen Schwerpunkten zum Nachlesen und Informieren. Wir freuen uns auf unsere nächste Mission! Der Beitrag Unsere brandneue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...