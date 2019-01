Die Verhandler der Europäischen Union sind offenbar doch noch einmal bereit, Großbritannien in Sachen Brexit entgegenzukommen. Laut eines Berichts der "Welt" heißt es in hohen Diplomatenkreisen, die mit den Verhandlungen vertraut sind, man könne die so genannte politische Erklärung, die das Austrittsabkommen flankiert und grundsätzliche Aussagen zu den künftigen Beziehungen zwischen Brüssel und London macht, ergänzen.

"Denkbar wäre beispielsweise ein enger Konsultationsmechanismus, der den Briten Handlungsspielräume eröffnet", sagte ein EU-Diplomat der "Welt". Weiter hieß es in Diplomatenkreisen, dass man die Notfalllösung ("backstop"), wonach Großbritannien für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich beide Seiten nicht auf einen Vertrag für die künftigen Beziehungen einigen können, in der Zollunion bleiben muss, möglicherweise doch noch anders gestalten könnte. Man "könnte über eine zeitliche Befristung der backstop-Lösung bis 2025 oder 2027 nachdenken." Damit würde ausreichend Zeit bleiben, um die künftigen Beziehungen in einem neuen Vertrag zu regeln, hieß es.