Die deutsche Bankenaufsicht Bafin geht dem Verdacht nach, dass viele Banken zu freigiebig Kredite vergeben. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagausgabe) wird die Bafin Ende Januar eine Umfrage in rund 100 Banken und Sparkassen beginnen, die nennenswert Kreditgeschäfte mit mittelständischen Unternehmenskunden betreiben.

Den Bankaufsehern bereitet Bauchschmerzen, dass sich die Banken in Deutschland einen harten Wettbewerb leisten und sich bei den Kreditkonditionen so unterbieten, dass sie kaum Geld verdienen. Eine zu laxe Kreditvergabe könne in der Zukunft zu großen Problemen führen, sagte Felix Hufeld, der Präsident der Bafin, schon im Sommer und warnte vor einem "perfekten Sturm" für die Finanzstabilität. Die Umfrage der Bafin in den 100 von ihr beaufsichtigten Banken und Sparkassen wird nach Informationen der FAZ neben quantitativen Erhebungen zu Kreditbestand und -bonitäten sowie den Laufzeiten und Zinsätzen auch qualitative Fragen zu den Sicherheiten hinter den Krediten, zum Kreditvergabeprozess und zu getroffenen Nebenabreden enthalten. Im vergangenen Jahr hat die Bafin mit einer ähnlichen Umfrage schon Daten rund um die Immobilienkreditvergabe erhoben.

Die Ergebnisse der neuen Umfrage sollen im September vorliegen.