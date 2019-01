"Die Zeit" zum Soli:

"Es wird Zeit, sich wieder auf diejenigen zu konzentrieren, die Werte schaffen - Arbeitnehmer wie unternehmen. Den Soli für alle zu streichen wäre ein solches Signal. Die Unternehmenssteuern vor allem für Firmen zu senken, die ihr Geld in Innovationen stecken, wäre ein weiteres. Diese Impulse setzt man besser früh als spät, um einem möglichen Abschwung entgegenzuwirken. Insgesamt sollte der Staat weniger transferieren und mehr investieren - in ein flexibles Bildungssystem etwa, das die Menschen auf die digitale Arbeitswelt vorbereitet, oder in Forschung und Entwicklung."/yyzz/DP/he

