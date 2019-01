"Die Welt" zum Brexit-Drama:

"Der Ausgang eines zweiten "people's vote" gilt mitnichten als sicher. Je länger der Brexit die britische Gegenwart verdüstert, desto mehr rumort es unter der Oberfläche: Bloß raus aus der EU-Zwickmühle! England hat keine europäische Identität gewonnen, die EU ist und bleibt ihm fremd. Eine Wiederholung des Ausgangs wie 2016 ist daher durchaus möglich. Schlimmer noch könnte es im gegenteiligen Fall ausgehen, wenn die Brexit-Befürworter eine "Dolchstoßlegende" in die Welt setzen, wenn das Ergebnis von 2016 umgekehrt würde. Wie könnte Großbritannien, derart angeschlagen, je in der EU Respekt gewinnen? Brexit, der Unfriedensstifter. Gesucht: ein Helfer in der Not."/yyzz/DP/he

AXC0016 2019-01-17/05:35