Sie ist der Jahresauftakt der Ernährungsbranche und politisches Forum: Die Grüne Woche in Berlin wird an diesem Donnerstag (18.00 Uhr) offiziell eröffnet. In diesem Jahr präsentieren sich in den Hallen am Funkturm so viele Aussteller wie nie. 1750 Produzenten und Händler aus 61 Ländern zeigen Bewährtes und Neuheiten aus Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau.

Zu den Trends zählen die Veranstalter der Agrarmesse regionale Produkte, ökologische und vegane Ernährung sowie fairen Handel. Für das Publikum öffnet die Messe an diesem Freitag, die offizielle Eröffnung am Vorabend übernimmt Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Bis zum 27. Januar werden rund 400 000 Besucher erwartet./bf/DP/he

