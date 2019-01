Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag zu handels- und finanzpolitischen Gesprächen in China erwartet. Im Fokus dürften dabei auch die Bemühungen stehen, den Handelskonflikt zwischen China und den USA zu lösen und gemeinsame Kompromisslösungen zu suchen, um eine weltweite Spirale an Strafzöllen mit zu vermeiden.

Scholz wird in Peking bei seinem ersten China-Besuch als Vizekanzler auch Vizepremier Liu He treffen. Er ist der führende Wirtschaftspolitiker der chinesischen Regierung und auch für die Verhandlungen im Handelskonflikt mit den USA zuständig. Liu He ist ein enger Vertrauter von Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Geplant sind im Rahmen des deutsch-chinesischen Finanzdialogs auch die Unterzeichnung eines Abkommens für eine Kooperation der Bankenaufsichten beider Staaten sowie ein Abkommen für mehr Zusammenarbeit beim Wertpapierhandel. Zudem wird Scholz zum Auftakt am Donnerstag auch den Minister für internationale Angelegenheiten der kommunistischen Partei Chinas, Song Tao, treffen. Dieser spielt unter anderem eine wichtige Vermittlerrolle in den Beziehungen zu Nordkorea./ir/DP/he

