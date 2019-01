Schlägt man den Begriff "convenient" im Wörterbuch nach, wird man mit folgenden Übersetzungsmöglichkeiten konfrontiert: bequem, praktisch, komfortabel. Ganz in diesem Sinne sollen Convenience-Verpackungen entscheidende Vorteile für den Konsumenten bieten. Die Bandbreite an Funktionen mit denen man beim Endverbraucher punkten kann, ist umfangreich. Sie reicht von vereinfachter Handhabung bis zum Nachhaltigkeitsgedanken.

Leichtes Handling

Am Häufigsten ärgert man sich über Verpackungen, wenn man versucht sie zu öffnen. Eigentlich sollte es ganz leicht sein, trotzdem gelingt es nicht so, wie in der Werbung vorgezeigt, also greift der Konsument zur Schere und zerstört beim Aufschneiden der Verpackung die Möglichkeit, sie wieder zu verschließen. Der Ärger ist groß und er kauft dieses Produkt nicht mehr - und das nicht aufgrund eines mangelnden Geschmackserlebnisses, sondern wegen der unangenehmen Erfahrung bei der Öffnung. Solche Szenarien sind nicht nur für Endverbraucher nervig, sie können für Produzenten geschäftsschädigend sein. Nicht zu unterschätzen ist demnach der Stellenwert, den das einfache Öffnen einer Verpackung bei der Kaufentscheidung und der Produktbewertung einnimmt. Convenient kann hier eine entsprechend große Öffnungslasche sein, die es nicht nur Erwachsenen zwischen 20 und 50 Jahren ermöglicht, die Verpackung leicht, also ohne Schere oder Messer, zu öffnen, sondern auch älteren und jüngeren Generationen.Die Funktion der Wiederverschließbarkeit kann per se als Convenience-Aspekt verstanden werden. Sie unterstützt den individuellen Verbrauch eines Lebensmittels, indem es portionsweise entnommen werden kann. Der verbliebene Teil bleibt weiterhin gut geschützt. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ein Konsument wieder zu einem Produkt greift, mit dem er zufrieden ist und das er immer wieder vor Augen hat, zum Beispiel weil es durch Mehrfachentnahmemöglichkeiten über ...

