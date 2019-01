=== *** 07:00 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer und Deutsche-Bahn-Chef Lutz, Zweites Treffen zur Krise bei der Bahn, Berlin *** 07:30 DE/Metro AG, Umsatz 1Q, Düsseldorf *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q, Paris *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresumsatz, Hamburg *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe November *** 10:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Jahresauftakt-PK, Berlin *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Dezember Eurozone PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj Vorabschätzung: +1,6% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+1,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,0% gg Vj Vorabschätzung: +1,0% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+1,0% gg Vj 12:00 IE/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede bei der Risk Management & Supervisory Conference, Dublin *** 12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +8,0 zuvor: +9,1 *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) Baubeginne PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +5,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000 16:45 US/Fed, Teilnahme von Fed-Gouverneur Quarles (2019 stimmberechtigt im FOMC) an einer Diskussion beim Insurance Information Institute, New York 18:00 DE/Leibniz-Gemeinschaft, Wirtschaftsgipfel zu "Das Ende des Multilateralismus? - Die Zukunft des Welthandels", Berlin *** 22:01 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York *** 22:03 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos *** 22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2018, London - CN/Deutsch-Chinesischer Finanzdialog (bis 18.1.), u.a. Teilnahme von Bundesfinanzminister Scholz und Bundesbank-Präsident Weidmann, Peking - DE/Uniper SE, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit Verdi und IG BCE, Düsseldorf - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 1Q, London ===

