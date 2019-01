Ein neues Jahr hat begonnen aber es scheint vieles seinen gewohnten Gang zu nehmen. Dazu gehört zum Beispiel, dass das Fitnessstudio in der ersten Januarwoche mal wieder völlig aus den Nähten platzt. Der eine oder der andere unter uns dürfte über die Festtage wohl etwas gesündigt haben und versucht nun, ein paar Pfunde los zu werden. Das ist aber nicht zwingend ein Phänomen des Jahresauftaktes, sondern generell eine zyklische Erscheinung nach Feiertagen oder (langen) Wochenenden. Am Montag oder Dienstag erlebt man die Spitzenfrequenzen, am Mittwoch flaut es leicht ab, Donnerstags stemmen deutlich weniger Leute Gewichte oder keuchen auf dem Laufband und am Freitag schliesslich läuten viele schon das Wochenende ein - eventuell mit einem Feierabendbierchen, wenn's denn bei einem bleibt.

Der Grund für die Hochfrequenz im Fitnessstudio zum Jahresbeginn liegt auf der Hand. Man hat den Vorsatz gefasst, mehr Sport zu treiben, vor allem aber abzunehmen. Google Trends zeigt dieses zyklische Muster sehr eindrücklich. Immer um Jahreswechsel explodieren die Suchanfragen nach dem Begriff "Diät". Danach schmelzen sie dahin wie Eis an der Sonne und zwar um gut 75% und dies Jahr für Jahr. Übrigens explodiert auch der Suchbegriff "Vorsätze". Manche wissen offensichtlich oft gar nicht, was sie sich im neuen Jahr vornehmen könnten.

Gehören Sie auch zu den Leuten, die sich für das neue Jahr Vorsätze machen? Weniger Rauchen oder gar damit aufhören, weniger Alkohol konsumieren oder mehr Sport zu treiben, abnehmen? Wenn ja, dann sind Sie beileibe nicht Mitglied einer Minderheit. Gut 40% der Deutschen (36% in Österreich) nahmen sich für 2019 etwas vor und ich gehe mal davon aus, dass dies hierzulande nicht gross anders ist. In Deutschland war dies eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr, als noch ...

