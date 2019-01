Zürich - Michael Hall vom Biozentrum der Universität Basel wird mit dem Charles Rodolphe Brupbacher Preis für Krebsforschung 2019 ausgezeichnet. Er erhält den Preis für die Entdeckung des Enzyms TOR, das in komplexen Signalnetzwerken das Zellwachstum steuert. Seine Arbeiten haben entscheidend dazu beigetragen, neuartige Krebsmedikamente zu entwickeln. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 14. Charles Rodolphe Brupbacher Symposiums am 31. Januar 2019 in Zürich statt.

Die mit 100 000 Franken dotierte Auszeichnung gilt als eine der international renommiertesten für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dem Gebiet der Krebsforschung. Gewürdigt wird Michael Hall, Professor für Biochemie am Biozentrum der Universität Basel, für die Aufklärung grundlegender Mechanismen, wie das Zellwachstum gesteuert wird und wie Krebs entsteht. Ende Januar 2019 wird zum vierzehnten Mal der im Andenken an Charles Rodolphe Brupbacher von seiner Ehefrau Frédérique Brupbacher ...

