SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles hat vor schweren Folgen für Arbeitnehmer bei einem ungeregelten Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union gewarnt. Auf beiden Seiten, vor allem in Großbritannien, aber auch teilweise hierzulande, könnte es "herbe Rückschläge" für Arbeitnehmer geben, sagte Nahles am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". "Wir haben eine sehr verflochtene Wirtschaft."

Es liege nun in der Verantwortung der britischen Regierung, dass es keinen ungeordneten, chaotischen Brexit gebe, sagte Nahles. Sie bezeichnete das von der EU mit der britischen Premierministerin Theresa May ausgehandelte Abkommen als gute Grundlage. Große Verhandlungsspielräume sieht sie nicht mehr. "Ich persönlich würde mich auch freuen, wenn es zu einem zweiten Referendum kommen könnte. Aber auch das haben wir auf der europäischen oder deutschen Ebene nicht in der Hand", so Nahles.

Das britische Unterhaus hatte am Dienstagabend mit großer Mehrheit die Übergangsvereinbarung abgelehnt, die die Beziehungen für die Zeit nach dem für Ende März geplanten EU-Austritt des Landes bis Ende 2020 regeln soll. Der Bundestag soll das entsprechende deutsche Gesetz an diesem Donnerstag billigen.

Ob es in Großbritannien für die Vereinbarung zu einem späteren Zeitpunkt überhaupt eine Mehrheit geben wird, ist aber völlig ungewiss - eine Verschiebung des Brexits oder ein ungeregelter Austritt aus der EU werden wahrscheinlicher./seb/DP/zb

