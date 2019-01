Angenommen, Sie wären in einer ausweglosen Situation, würden versuchen, diese zu lösen und scheitern, so dass Ihnen Zeit und Lösungen gleichzeitig ausgehen: Würde Ihnen da nicht angst und bange? Was die deutschen Investoren angeht, scheinen die gegen solche Empfindungen immun zu sein.

Den vollständigen Artikel lesen ...