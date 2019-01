flatex Morning-news Öl (WTI)

Der Preis für ein Fass Rohöl der US-Sorte WTI (West Texas Intermediate) im Februar-Kontrakt an der Nymex entwickelte sich in den letzten Handelstagen überwiegend seitwärts. Der Blick der Öl-Bullen richtet sich gerade in diesem Jahr auf China. Können neu aufgelegte Stimuli-Programme die chinesische Wirtschaft einmal mehr kräftig antrieben, so wird dies auch den Ölpreis im Sog nach Norden ziehen. Sollte das sonst so öldurstige China weiter an Fahrt verlieren, wird dies den Ölpreis nochmals schwer treffen.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 10. Januar 2019 bei 52,78 US-Dollar bis zum jüngsten Verlaufstief des 14. Januar 2019 bei 50,38 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 52,21 und 52,78 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 53,35/53,69/54,26 und 54,61 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 51,30/50,95 und 50,38 US-Dollar, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 49,82/49,47 und 48,90 US-Dollar in Betracht.

