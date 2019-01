Von Alberto Delclaux

ROM (Dow Jones)--Die Enel SpA wird in Brasilien Anlagen mit einer Kapazität von insgesamt 540 Megawatt für rund 700 Millionen Euro an die chinesische CGN Energy International Holdings Co verkaufen. Abgegeben werden den Angaben zufolge zwei Solaranlagen und ein Windpark im Nordosten des Landes. Enel wird weiterhin für den Betrieb und die Wartung verantwortlich sein.

Der Versorger aus Rom will den Verkaufserlös in Projekte für erneuerbare Energien in Brasilien investieren.

