Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nokia von 5,50 auf 5,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der europäische Technologie-Hardware-Sektor dürfte ein herausforderndes Jahr 2018 mit einem schwachen vierten Quartal abgeschlossen haben, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Davon ausgenommen seien aber die Netzwerkausrüster, die dank hoher Investitionen der Telekomunternehmen in das schnelle Mobilfunknetz 5G eine starke Entwicklung verzeichnet hätten./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2019 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2019 / 05:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FI0009000681