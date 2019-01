Die amerikanische Vectren Corporation (ISIN: US92240G1013, NYSE: VVC) wird ihren Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 48 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,92 US-Dollar bezahlt. Die Auszahlung erfolgt am 1. März 2019 (Record date: 14. Februar 2019). Beim derzeitigen Aktienkurs von 72,19 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,66 Prozent. Vectren zählt zu den so ...

