Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. schließt endgültige Lizenzvereinbarung zur Herstellung von zum Patent angemeldeten Dragonglass Flake und Bake THC Sublingual Flakes ab DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. schließt endgültige Lizenzvereinbarung zur Herstellung von zum Patent angemeldeten Dragonglass Flake und Bake THC Sublingual Flakes ab 17.01.2019 / 09:23 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. schließt endgültige Lizenzvereinbarung zur Herstellung von zum Patent angemeldeten Dragonglass Flake und Bake THC Sublingual Flakes ab Natural Ventures mit Sitz in Puerto Rico schließt mit Project 1493 eine endgültige Lizenz- und Vereinbarung zur Herstellung von Dragonglass Flake and Bake für den Puerto Ricanischen Cannabis-Markt Vancouver, British Columbia. - Chemesis International Inc., 17. Januar 2019, (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Natural Ventures eine Lizenzvereinbarung zur Produktion von Dragonglass Flake and Bake ("Dragonglass") für Project 1493 LLC., einer Tochtergesellschaft von GSRX Industries, Inc., abgeschlossen hat. Dragonglass wird exklusiv bei Green Spirit RX-Dispensaries in ganz Puerto Rico erhältlich sein. GSRX Industries Inc. (OTCQB: GSRX), einer der größten Betreiber von medizinischen Cannabisvertriebsstellen in Puerto Rico (unter dem Markennamen Green Spirit RX), hat fünf medizinische Cannabisverteilungsstellen auf der Insel in San Juan-Puerto Nuevo, San Juan- Hato Ray, Carolina, Dorado und Fajardo. Diese Apotheken befinden sich in erstklassigen Gegenden mit großer Bevölkerungszahl, die sich in unmittelbarer Nähe zu touristischen Zentren und Hotels befinden. In Erwartung einer wachsenden Nachfrage nach Cannabis-Produkten, darunter auch Lebensmittel wie Dragonglass, hat Green Spirit RX fünf weitere Standorte in Puerto Rico erwroben, die voraussichtlich im Jahr 2019 eröffnet werden. Das Unternehmen besitzt in Puerto Rico bereits vorab qualifizierte Lizenzen für Transport- und Heimpatienten Lieferungen. Darüber hinaus werden Project 1493 und Green Spirit RX alle Marketingbemühungen in Puerto Rico leiten, um sicherzustellen, dass Cannabiskonsumenten über Dragonglass und dessen Vorteile informiert werden Dragonglass wird unter Verwendung einer zum Patent angemeldeten Technologie hergestellt, die es Konsumenten ermöglicht, Cannabis in einer Vielzahl verschiedener Methoden, Geschmacksrichtungen und Farben zu konsumieren. Das getrocknete aktivierte THC-Pulver oder THC-Flocken sind völlig natürlich und enthalten null Kalorien, Zucker, Fette oder Alkohole und sind zu 100% vegan. Das Pulver oder die Flakes werden über eine proprietäre, wasserbasierte Cannabinoid-Infusionsmethode hergestellt, die es den Anwendern ermöglicht, diese nach einer Wartezeit von 7-15 Minuten zu verzehren. Dragonglass wird in einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen angeboten, darunter Minze, Zimt, Zitronenlimette und sogar Cayenne zum Kochen. Drachenglas kann sublingual verabreicht, eingenommen, mikrodosiert und Lebensmitteln oder Getränken zugesetzt werden. "Wir sind sehr zufrieden mit der Vereinbarung, Dragonglass für Cannabiskonsumenten in Puerto Rico anbieten zu dürfen", sagte Edgar Montero, CEO von Chemesis. "Chemesis geht davon aus, dass die zum Patent angemeldete proprietäre Technologie die Industrie in Puerto Rico mit ihrem schnellen Einsatz und den vielseitigen Verbrauchsmethoden revolutionieren könnte. Natural Ventures wird seine Kapazitäten weiter ausbauen, um die steigende Nachfrage der Cannabisbranche in Puerto Rico zu bedienen. " Im Rahmen der Vereinbarung wird Projekt 1493 Formeln, Ausrüstung, Technologie und Schulungen für die Herstellung von Dragonglass in der Anlage von Natural Ventures in Puerto Rico bereitstellen. Im Rahmen der Vereinbarung haben Chemesis International und Project 1493 LLC. haben einen 50/50 Nettogewinnsplit vereinbart. Das Unternehmen hat außerdem 500.000 CAD über die zuvor angekündigte Eigenkapitalfazilität in Höhe von 25 Mio. CAD von Alumina Partners Ltd., einer in New York ansässigen Private-Equity-Firma, in Anspruch genommen. Das Unternehmen wird 384.615 Stammaktien zu einem Preis von 1,30 CDN $ und 384.615 Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 2,45 CAD ("Warrants") ausgeben. Jeder Warrant kann für einen Zeitraum von fünf Jahren für eine Stammaktie ausgeübt werden. Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 17.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 766989 17.01.2019 ISIN CA1635991039 AXC0084 2019-01-17/09:23