Eine einfache Möglichkeit der Strommessung besteht darin, einen kleinen Widerstand, auch Strom-Shunt genannt, mit dem zu messenden Strom in Reihe zu schalten. Die am Strommesswiderstand abfallende Spannung ist messbar, wodurch sich anschließend unter Anwendungen des ohmschen Gesetzes, basierend auf dem bekannten Wert des Widerstands, die Stromstärke berechnen lässt. Diese Methode ist einfach, kostengünstig und linear.

Strommessung über Widerstände

Bei der Auswahl des Strommesswiderstands sind Genauigkeit, Temperaturkoeffizient (TK) und Nennleistung des Widerstands wichtige Faktoren. Der Wert des Widerstands bestimmt den Spannungsabfall für einen bestimmten Wert des Stroms, außerdem bestimmt er die Verlustleistung des Messwiderstands. Im Allgemeinen beträgt der Wert des Messwiderstands einen Bruchteil eines Ohms. Für die Strommessung sind spezielle Widerstände erhältlich. In diesen Widerständen werden Metallelemente in Form von Platten oder Folien oder in Hybridtechnik aufgebaute Dünn- oder Dickschichtelemente verwendet.

Ein Beispiel für einen oberflächenmontierten Shunt-Widerstand aus Metall ist der Strommesswiderstand Ohmite MCS3264R005FEZR (Bild 1). Bei dieser oberflächenmontierten Komponente (SMD, Surface Mount Device) handelt es sich um einen 5-Milliohm-Widerstand mit zwei Anschlüssen, einer Nennleistung von 2 Watt ...

