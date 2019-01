Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag zunächst im Rückwärtsgang. Händler machen hierfür leichte Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt freundlichen Lauf verantwortlich. Immerhin seien die Brexit-Abstimmung in Grossbritannien und auch das Misstrauensvotum gegenüber Premierministerin Theresa May ohne grössere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...