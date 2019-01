Von Januar bis November 2018 sind in Deutschland 0,5 Prozent mehr Wohnungsbaumaßnahmen genehmigt worden als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurde in den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres der Bau von 315.200 Wohnungen genehmigt, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit.

In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden in diesem Zeitraum rund 274.600 Wohnungen genehmigt. Das waren 1,3 Prozent oder 3.600 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg sei ausschließlich auf die Zunahme der Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zurückzuführen (+4,5 Prozent), so die Statistiker. Dagegen ist die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 0,5 Prozent und für Zweifamilienhäuser um 5,2 Prozent zurückgegangen.

Bei den neuen Nichtwohngebäuden, die von Januar bis November genehmigt wurden, erhöhte sich der umbaute Raum gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10,3 Millionen Kubikmeter auf 204,2 Millionen Kubikmeter (+5,3 Prozent).