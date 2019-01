Pharmaunternehmen verlassen sich immer stärker auf Outsourcing, um ihre Pipeline voranzubringen. Führende Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen benötigen daher die beste wissenschaftliche Informationslösung, um immer einen Schritt voraus zu sein.



Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - CAS, eine Abteilung der American Chemical Society (ACS), gab heute bekannt, dass AMRI, eine führende globale Life-Science-Vertragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsorganisation mit Standorten in Nordamerika, Europa und Asien, einen Fünfjahresvertrag für SciFinder® unterzeichnet hat. Diese Investition stellt sicher, dass alle AMRI-Forscher weltweit weiterhin Zugang zu SciFinder haben. SciFinder bietet dem Forschungsteam von AMRI uneingeschränkten Zugriff auf die umfassendste Sammlung wissenschaftlicher Inhalte, die von CAS-Wissenschaftlern fachkundig gepflegt werden, sowie leistungsstarke Suchfunktionen, mit denen sie diese Informationen in innovative Ansätze umsetzen können.



"SciFinder ist ein wichtiges Werkzeug für unsere Forscher und bietet einen einfachen Zugang zu wissenschaftlicher Literatur, die für die Durchführung unserer F&E-Aktivitäten notwendig ist", so Michael Trova, Senior Vice President, Drug Discovery. "Die Investition in die gleichen hochwertigen Informationstools, auf die sich unsere Kunden verlassen, gibt ihnen das Vertrauen in unsere Kompetenz und die Fähigkeit, innovative Lösungen für ihre Projekte zu liefern."



AMRI gewann den CMO Leadership Award 2018 von Life Science Leader für seine Fähigkeiten, Kompatibilität, Expertise, Qualität, Zuverlässigkeit und Service. Das Unternehmen ist dem Erfolg seiner Kunden verpflichtet und bietet umfassende Fähigkeiten im gesamten Arzneimittelkontinuum. Sie haben nachweisliche Innovationserfolge und die Programme und Produkte ihrer Kunden mit mehr als 240 erteilten Patenten, 500 begutachteten Publikationen und 250 kommerziellen Pharmawirkstoffen und Produkten in ihrem Portfolio weiterentwickelt.



SciFinder wird von Innovatoren in kommerziellen, akademischen und staatlichen Organisationen auf der ganzen Welt eingesetzt, um Einblicke in die veröffentlichte wissenschaftliche Literatur zu erhalten, einschließlich Zeitschriften, Patenten, chemischen Substanzen, Reaktionen, Eigenschaften und mehr. Hochrangige Auftragsforschungsunternehmen und ihre Kunden, darunter 48 der 50 führenden Pharmaunternehmen, nutzen die SciFinder-Produktfamilie, um sie über kritische Forschungsarbeiten auf dem Laufenden zu halten, effiziente synthetische Pläne zu erstellen und die Antworten zu finden, die sie benötigen, um schnell wieder ins Labor zu gelangen.



"CAS schätzt unsere Partnerschaft mit AMRI und begrüßt die Innovationserfolge, die sie erzielt haben", so Craig Stephens, Chief Customer Officer bei CAS. "Wir sind dankbar für das anhaltende Vertrauen, das sie SciFinder mit diesem langfristigen Engagement entgegengebracht haben, und werden sie dabei unterstützen, ihren Kunden auch in den kommenden Jahren außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern."



Informationen zu CAS



CAS , eine Abteilung der American Chemical Society, arbeitet weltweit mit F&E-Organisationen zusammen, um umsetzbare wissenschaftliche Erkenntnisse zu liefern, die sie bei ihrer Planung und ihren Innovationen unterstützen und diese Innovationen zu schützen, sowie vorherzusagen, wie sich neue Märkte und Möglichkeiten entwickeln werden. Wissenschaftliche Forscher, Patentexperten und Unternehmensführer auf der ganzen Welt aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung verlassen sich auf unsere Lösungen und Dienstleistungen zur Beratung bei Entdeckungen und Strategien. Nutzen Sie unsere unvergleichlichen Inhalte, spezialisierten Technologien und unser unübertroffenes Fachwissen, um Lösungen anzupassen, die Ihrem Unternehmen einen Informationsvorsprung verschaffen. Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung weiß niemand mehr über wissenschaftliche Informationen als CAS.



CAS: WO WISSENSCHAFT UND STRATEGIE ZUSAMMENKOMMEN



Informationen zu AMRI



AMRI, ein globales Auftragsforschungs- und Produktionsunternehmen, arbeitet mit der Pharma- und Biotechnologieindustrie zusammen, um die Ergebnisse der Patienten und deren Lebensqualität zu verbessern. Das Team von AMRI mit Standorten in Nordamerika, Europa und Asien kombiniert wissenschaftliches Know-how und marktführende Technologie zu einer kompletten Lösungspalette in den Bereichen Discovery, Entwicklung, Analyse, Herstellung von Pharmawirkstoffen (API, Active Pharmaceutical Ingredients) und Arzneimittel. Weitere Informationen über AMRI finden Sie auf www.amriglobal.com.



