Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Allmählich schlägt der längste Government Shutdown in der US-Geschichte auch auf das Gemüt der heimischen Unternehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor dem Hintergrund, dass am Dienstag der Empire State-Index überraschend stark auf nur noch 3,9 Punkte zurückgefallen sei, dürfte die heutige Veröffentlichung seines Pendants für den FED-Verwaltungsdistrikt Philadelphia daher mit Spannung erwartet werden. Nachdem der Philly FED-Index im Dezember mit 9,1 Punkten bereits ein neues 2-Jahrestief markiert habe, würde eine weitere Verschlechterung den Spekulationen über eine deutliche Abkühlung der US-Wirtschaftsdynamik zu Jahresbeginn weitere Nahrung geben. Dennoch würden zumindest die Befragungsergebnisse im aktuellen Beige Book darauf hinweisen, dass die Unternehmen in den USA vermehrt die negativen Nebenwirkungen der politischen Entscheidungen der Trump-Administration zu spüren bekommen würden. So hätten die befragten Firmen aus dem Verarbeitenden Gewerbe beklagt, dass sie Zölle als eines der größten Risiken bezüglich ihrer Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten erachten würden oder diese sich sogar bereits negativ auf die Geschäftstätigkeit ausgewirkt hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...