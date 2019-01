US-Botschafter Richard Grenell erntet massive Kritik für seinen warnenden Brief an Unternehmen, die sich am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligen. Dahinter steckten "eiskalte eigene Wirtschaftsinteressen".

Der Brief von US-Botschafter Richard Grenell an deutsche Firmen, die sich am Bau der russischen Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligen, stößt auf massive Kritik. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Sören Bartol, sagte der WirtschaftsWoche, er erwarte "von Herrn Grenell Zurückhaltung". Über Fragen der europäischen Energiesicherheit werde in der Europäischen Union und nicht in den USA entschieden. Wirtschaftsminister Peter Altmaier müsse sich zu dem Projekt bekennen "und die europäische Position gegenüber der US-Regierung klar" vertreten, sagte ...

