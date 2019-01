- Huawei-Story belastet Risikobereitschaft am US-Aktienmarkt- Theresa May überlebt das gestrige Misstrauensvotum- USD erfährt in dieser Woche eine Wiederbelebung- EUR unter Druck, DE30 eröffnet deutlich tieferDer marktbreite S&P 500 profitierte am Mittwoch von einem guten Start in die US-Berichtssaison, da die Bank of America und Goldman Sachs angesichts starker Gewinne die Märkte positiv überraschten. Der Finanzchef der Bank of America, Paul Donofrio, sagte, dass er nichts gesehen habe, was darauf hindeute, dass eine wirtschaftliche Verlangsamung unmittelbar bevorsteht. In jüngster Zeit lösten nämlich die Sorgen um eine weitere Konjunkturabschwächung sowie die Entwicklungen am Anleihemarkt Diskussionen ...

