In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder fordert der Chef des Beamtenbundes (dbb), Ulrich Silberbach, kräftige Gehaltszuwächse für seine Klientel und rügt die Personalabwerbung durch reichere Bundesländer.

Herr Silberbach, in der am 21. Januar beginnenden Tarifrunde der Länder fordern dbb und Verdi sechs Prozent mehr Geld. Finden Sie, dass diese Forderung angesichts der sich abzeichnenden Konjunktureintrübung noch in die Zeit passt?Absolut. Die Haushaltslage der Länder ist gut, und die Gehaltsdifferenz im öffentlichen Dienst zur Privatwirtschaft liegt immer noch bei rund 14 Prozent. Wir brauchen eine kräftige Lohnerhöhung allein schon deshalb, um mehr Nachwuchskräfte anlocken zu können. Aktuell fehlen im öffentlichen Dienst über 200.000 Mitarbeiter, etwa in den Bereichen Innere Sicherheit, IT, Bildung und Pflege.

Die Arbeitgeber rechnen vor, die Wünsche der Gewerkschaften würden den Steuerzahler acht Milliarden Euro jährlich kosten...... nach unseren Berechnungen sind es 6,4 Milliarden Euro...

... und laut Bundesfinanzminister ...

