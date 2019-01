Oy-Mittelberg (ots) -



Wer mehr über die Gewinnung, Verwendung und Wirkung ätherischer Öle, Pflegeöle und Pflanzenwässer wissen oder diese selbst mischen möchte, kann sich jetzt im Online-Kurs von PRIMAVERA die entsprechenden Grundkenntnisse aneignen. In 35 Video-Einheiten erfahren die Teilnehmer nicht nur, wie die Aromatherapie entstanden ist und was man über Rohstoffe und die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Produkte wissen muss, sondern haben anhand zahlreicher Do it yourself-Rezepte auch die Gelegenheit, das erworbene Wissen praktisch umzusetzen. Das insgesamt fünfstündige E-Learning-Modul ist jederzeit abrufbar und für die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer zeitlich unbegrenzt zugänglich.



"Die PRIMAVERA Akademie vermittelt seit über 30 Jahren fundiertes Fachwissen über Aromatherapie an Fachpersonal und Therapeuten", sagt Alisa Leube, Content Marketing Managerin bei PRIMAVERA und verantwortlich für die Online-Kurse des Unternehmens. "Mit dem neuen Online-Kurs haben wir nun die Möglichkeit, dieses Wissen auch allen interessierten Aromatherapie-Einsteigern zugänglich zu machen. Die Lektionen machen Aromatherapie auf unserer E-Learning-Plattform interaktiv erlebbar. Ein tolles Format, um unsere Begeisterung für das Thema zu teilen und zum Selbermischen zu inspirieren."



Der Basiskurs ist in sechs Kapitel aufgeteilt. Das erste Kapitel führt auf eine Reise durch die Geschichte der Aromatherapie und klärt über die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten auf. In den Kapiteln zwei, drei und vier dreht sich alles um die unterschiedlichen Pflanzenstoffe, die in der Aromatherapie verwendet werden: ätherische Öle, Pflanzenöle und Pflanzenwässer. Es wird erklärt, wie sie wirken, wie sie gewonnen werden und was im Umgang mit ihnen wichtig ist. Im fünften Kapitel geht es um das Thema Qualität. Das sechste Kapitel steht unter dem Motto "Do-It-Yourself (DIY)". Darin können die Teilnehmer ihr Wissen anhand leicht umsetzbarer Rezepte unmittelbar praktisch anwenden.



Fachwissen von der Aromatherapie-Expertin - jederzeit und überall abrufbar



Am Ende des Online-Kurses kann ein unverbindlicher Selbsttest gemacht werden, um so den eigenen Wissensstand zu prüfen. Zu jeder Lektion gibt es außerdem hilfreiche Downloads, die auf den Computer heruntergeladen oder ausgedruckt werden können. Der Kurs wird dann jeweils an der Stelle fortgesetzt, an der die letzte Einheit beendet wurde. Alle Inhalte können beliebig oft wiederholt werden. Weitere Online-Kurse sind bereits in Planung. Alisa Leube: "Aromatherapie unterstützt uns ganzheitlich dabei, Körper, Geist und Seele ins Gleichgewicht zu bringen, was in unserer schnelllebigen Zeit oft eine Herausforderung ist. Genauso soll auch das praktische E-Learning-Format eine Unterstützung bieten, das Lernen ganz frei, zeitlich flexibel und individuell zu gestalten."



Durch den Online-Basiskurs führt PRIMAVERA Aromaexpertin und Seminarleiterin Julia Merbele. Sie hat bereits eine Vielzahl an Fachseminaren für den Fachhandel und für Apotheken zum Thema Aromatherapie gehalten. Julia Merbele ist pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) und Dermato® Fachkosmetikerin. Seit 2013 ist sie bei PRIMAVERA im Duft- & Naturkosmetikshop und als Referentin tätig. Im Jahr 2015 schloss sie die Ausbildung zur ärztlich geprüften PRIMAVERA Aromaexpertin erfolgreich ab.



Kurs kaufen, Passwort anlegen, loslegen



Der Online-Basiskurs kostet 49,- Euro und ist exklusiv im PRIMAVERA Online-Shop erhältlich. Wer die wichtigsten ätherischen Öle gleich dazu haben möchte, kann zum Komplett-Sonderpreis von 119,- Euro das Aromatherapie Starterset bestellen. Darin enthalten sind sechs ätherische Öle, zwei Bio-Pflegeöle, zwei Bio-Pflanzenwässer, diverse Leerflaschen in verschiedenen Größen inklusive Etiketten und eine kleine DIY-Broschüre mit einer Zusammenfassung aller vorgestellter Rezepte. Die Bestellung ist ganz einfach: Nach dem Kauf kommt automatisch eine E-Mail mit dem Zugangslink, über den man sich sein persönliches Passwort einrichten kann. Anschließend wird man direkt zum PRIMAVERA Online-Kurs weitergeleitet und das Lernen kann beginnen.



Für PRIMAVERA LIFE sind seit mehr als 30 Jahren die Liebe zur Natur und der Respekt für Mensch und Umwelt feste Grundsätze in der Unternehmenskultur. Als führender Hersteller und Anbieter von 100 % naturreinen ätherischen Ölen und hochwertiger zertifizierter Bio- & Naturkosmetik bestimmen ökologisches Denken und nachhaltiges Handeln das durchweg "grüne" Geschäftskonzept. So zählen internationale CSR-Projekte (=Corporate Social Responsibility) zum festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Oy-Mittelberg im Allgäu befolgt ethische Geschäftspraktiken, zahlt Anbaupartnern und Lieferanten faire Preise, unterhält langfristige Beziehungen zu ihnen und unterstützt die Weiterbildungsmöglichkeiten seiner Kooperationspartner mit dem Ziel, die Qualität seiner Produkte ständig zu verbessern.



PRIMAVERA LIFE stellt höchste Ansprüche an die Qualität und Reinheit aller verwendeten Rohstoffe, an die Nachhaltigkeit des Anbaus und der Weiterverarbeitung. Das Unternehmen verwendet Rohstoffe aus vornehmlich kontrolliert biologischem Anbau und unterstützt aktiv 13 biologische Anbauprojekte weltweit, die Artenschutz und Felderwirtschaft betreiben, chemiefreie Schädlingsbekämpfungs- und Düngemittel verwenden und keine Gentechnik einsetzen. Synthetische Zusätze und Mineralöle kommen nicht in Frage. Die naturreinen Rezepturen bestehen aus vorwiegend biologischen Inhaltsstoffen und werden in pflanzengerechten Verfahren ausschließlich mit Lebensmittel-Emulgatoren, pflanzlichen Konservierungsstoffen und natürlichen Duft- und Farbstoffen hergestellt. Alle Rezepturen werden nicht nur direkt am Firmenstandort Oy-Mittelberg entwickelt, sondern auch sämtliche Produkte dort produziert. Um die Ressourcen der Erde zu schonen, sind bei PRIMAVERA die Verpackungen auf ein Minimum reduziert. Wann immer möglich, wird auf Beipackzettel und Umkartons verzichtet.



