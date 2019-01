Die Berichtssaison über dem großen Teich rückt langsam ins Visier des Marktgeschehens. Netflix (WKN: 552484) macht heute von den großen Tech-Konzernen den Anfang. In den nächsten Wochen startet die Berichtssaison dann richtig durch, Apple (WKN: 865985) bilanziert am 29., Amazon (WKN: 906866) folgt am 31. Januar.

Gestern hatte bereits Goldman Sachs mit guten Zahlen überzeugt, die Aktie gewann am Mittwoch fast 10 Prozent. Das Traditionsbankhaus lieferte einen beachtlichen "Earnings Beat", pro Aktie verdiente man im Schlussquartal 4,83 US$ gegenüber den Schätzungen von 4,53 US$. Auftrieb gab auch der Gewinn von knapp 9,9 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2018.

Wer kann überzeugen? - und vor allem: können die Guidances überzeugen?

Ein Blick zurück: Die im Oktober kommunizierten Guidances vieler Tech-Unternehmen für das Schlussquartal ...

