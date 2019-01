Berlin (ots) -



Zehn Key-Pieces, die in keinem Kleiderschrank fehlen dürfen - unter diesem Motto launcht das Plus Size Label sheego eine gemeinsame Modekollektion mit der Designerin und Buch Autorin von "Finde deinen Style!", Miyabi Kawai. Den Auftakt feierten beide gemeinsam während der Fashion Week im Soho House Berlin.



Miyabi Kawai, Autorin von "Finde deinen Style!", ruft zu mehr Selbstliebe auf. In Form einer Vernissage präsentierten neben der prominenten Modedesignerin auch die Influencer Ines Dahmen, Céline Denefleh und Hanna Wilperath die Outfits aus der Kollektion. Zum krönenden Abschluss begeisterte Sängerin Alina die Gäste des Events und performte Songs aus ihrem aktuellen Album. Der exklusiven Einladung folgten neben zahlreichen Gästen aus der Mode- und Medienbranche auch prominente Größen wie Ruth Moschner, Vera Int-Veen, Susann Sideropoulos, Angelina Kirsch sowie Influencer wie Megabambi, Citamaass und Vrenifrost. Mit dem Launch unterstützen das Curvy Modelabel und die Designerin gleichzeitig den Body Positivity Trend und rufen zu mehr Selbstliebe zum eigenen Körper auf.



Kleidung für jeden Kleiderschrank - das erste Thema von insgesamt vier Kollektionen mit der Modedesignerin Miyabi Kawai. "Miyabi Kawai ist mit ihrer Stilsicherheit ein unverzichtbares Gesicht in der Fashion-Branche. Deswegen freuen wir uns sehr, sie als Designerin und Partnerin für die "sheego by Miyabi"-Kollektion gewonnen zu haben. Der Launch ist der krönende Auftakt für eine tolle Zusammenarbeit", sagt Dr. Sven Axel Groos, Vorsitzender der Geschäftsführung von sheego. Die erste Linie wurde in Anlehnung an die Top-Ten-Basics getroffen, die Miyabi Kawai in ihrem diesjährig erschienenen Buch "Finde Deinen Style" definiert hat. Über das Jahr folgen drei weitere Kollektionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.



Die Kleidung ist ab Mitte Februar 2019 als Limited Edition exklusiv über sheego.de erhältlich.



Weitere Informationen zu der Kooperation sind bereits auf sheego.de/miyabikawai zu finden.



