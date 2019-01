Hitachi hat die Entwicklung von Atomreaktoren in Großbritannien auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Im Zusammenhang mit den Projekten werde das japanische Industriekonglomerat einen Verlust von rund 300 Milliarden Yen (gut 2,4 Mrd Euro) verbuchen, erklärte Hitachi am Donnerstag in Tokio. Zuvor hatte die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" darüber berichtet.

Wie Hitachis britische Atomkraft-Tochter Horizon nun erklärte, seien die Projekte daran gescheitert, dass Hitachi sowie die britische und die japanische Regierung sich nicht auf eine Finanzierung einigen konnten. Die Atomkraft-Branche leidet unter stark steigenden Kosten, der Konkurrenz günstigerer Energieträger sowie einer strengen Regulierung./fba/jha/

