Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich mit einem frühen Richtungswechsel am Donnerstag in die Gewinnzone vorgearbeitet. Damit knüpft der Leitindex SMI an die freundliche Tendenz der vergangenen zwei Handelstage an. Ermöglicht wird ihm das vor allem durch die Kursgewinne der beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...