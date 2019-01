Bonn (ots) - Wer ständig unerklärliche chronische Blasenschmerzen hat und zig Mal am Tag zur Toilette muss, leidet möglicherweise an Interstitieller Zystitis. Die Erkrankung ist selten, aber extrem belastend. Die Ursachen der Interstitiellen Zystitis sind noch weitgehend unbekannt. Mediziner vermuten, dass die Schutzschicht im Inneren der Blase beschädigt ist. Dadurch treffen Reizstoffe aus dem Harn fortwährend auf die Blasenwand und lösen einen andauernden Entzündungsprozess aus. Krampfartige Schmerzen und ein ständiger starker Harndrang sind die Folgen. Viele Betroffene sind durch die Erkrankung in Beruf und Privatleben eingeschränkt. Eine frühzeitige Diagnose kann dazu beitragen, ein Fortschreiten der Entzündung zu vermeiden und die Beschwerden deutlich zu lindern. Da es jedoch viele Erkrankungen gibt, die insbesondere im Anfangsstadium sehr ähnliche Symptome hervorrufen, wird die Interstitielle Zystitis meist erst spät diagnostiziert.



Mit der neuen Broschüre "Chronischer Blasenschmerz/Interstitielle Zystitis" will der Bundesverband für Gesundheitsinformation und Verbraucherschutz e.V. dazu beitragen, die Interstitielle Zystitis bekannter zu machen, damit mehr Betroffene früher wirksame Hilfe finden. Der Ratgeber kann kostenfrei über das Internet oder postalisch angefordert werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit zum kostenlosen Download. Bestelladresse: BGV e.V., Heilsbachstraße 32, 53123 Bonn, www.bgv-blasenschmerzen.de.



