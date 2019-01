Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts017/17.01.2019/11:30) - Zum 1. April 2019 übernimmt Ingo Mahl in der Vogel Communications Group die neu geschaffene Position des Chief Product Officers (CPO). Damit besetzt die Gruppe erstmals diese Funktion und treibt die strategisch-strukturelle Entwicklung des Unternehmens voran. Als CPO steuert Mahl alle Fachinformationsangebote für die diversen B2B-Zielgruppen und Themen der Vogel-Publishingbereiche. Die Verantwortung umfasst dabei sowohl die strategische wie operative Weiterentwicklung der Fachinformationsangebote, den marktgerechten Ausbau des bestehenden Portfolios und die Entwicklung von neuen Produkten und Fachcommunities. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ingo Mahl und auf seine Expertise, die er als erfahrener Medienmanager mitbringt", erklärt Matthias Bauer, CEO der Vogel Communications Group: "Mit der Fokussierung auf die aktuellen und künftigen Informations-, Vernetzungs- und Kommunikationsbedürfnisse unserer Zielgruppen, gepaart mit der zunehmenden Zahl an branchenübergreifenden Themen, sehen wir großes Wachstumspotenzial im Rahmen unserer Strategie Vogel 2022!" Der gebürtige Hamburger und gelernte Jurist Ingo Mahl kommt vom Fachinformationsanbieter Wolters Kluwer aus Köln. Hier war er seit 2008 in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Legal Digital Information u.a. verantwortlich für das gesamte contentgetriebene Digitalgeschäft mit Angeboten wie der Legal Tribune Online (LTO), anwalt24 und Smartlaw, die Rechtsdatenbanken sowie den Bereich Media Sales mit der Vermarktung aller Fachzeitschriften und Portale für den Rechtsmarkt. Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190117017

