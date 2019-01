München (ots) - Manche Promiteams verstehen sich ohne viele Worte. So die Schauspielerin Anna Thalbach, die in der Komödie "Wir sind die Rosinskis" mit ihrer Mutter Katharina und ihrer Tochter Nellie zu sehen war, und ihr Kollege Martin Brambach, der Kommissariatsleiter Schabel aus dem Dresdner "Tatort". Seine Antworten gibt das Team damit fast genauso schnell wie Quiz-Ass Thorsten Zirkel, Professor Quiz Eckhard Freise und Quizkönigin Marie-Louise Finck. Ob diese Antworten dann auch richtig sind und was Moderator Jörg Pilawa vom "wortlosen Verständnis" seiner Kandidaten hält, sehen die Zuschauer im Ersten am 18. Januar 2019 um 18:50 Uhr im Ersten.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



OTS: ARD Das Erste newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6694 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6694.rss2



Pressekontakt: Burchard Röver, Presse und Information Das Erste, Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.de



Interviewanfragen an Jörg Pilawa: bueroberlin medienagentur gbr / Enno Wiese Mobil: 0172/3811953, E-Mail: wiese@bueroberlin.de