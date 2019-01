Linz (www.anleihencheck.de) - Die Türkei leidet an der hohen Inflation von 24%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Deshalb habe die Notenbank den Leitzins zum dritten Mal bei 24% belassen. Trotz dieser Maßnahme habe weder die Inflation eingedämmt, noch ein Wirtschaftswachstum erzeugt werden können. Eine Rezession drohe, weil der letzte Einkaufsmanagerindex auf ein Rekordtief gefallen sei und der Konsum sowie die Industrieproduktion rückläufig seien. Zuversichtlich stimme, dass der Istanbuler Index der türkischen Börse heuer um über 6% gestiegen sei. Der Kurs des EUR zur Lira habe sich ebenfalls von Spitzenwerten im Januar um 6,4500 auf Werte bis 6,1200 abschwächen können. Sollte sich der Abwärtstrend fortsetzen, bestehe im Bereich um 6,0000 eine starke Unterstützung. (17.01.2019/alc/a/a) ...

