München (ots) - Die auf Pop Art und Urban Art spezialisierte Münchner Galerie Kronsbein startet das Jahr 2019 mit einem Benefiz Projekt und stellt seine Galerieräume dem Verein "Kultur ohne Grenzen - Culture without boders e.V." für dessen "spirit of freedom" Benefizausstellung zur Verfügung.



Denn es ist Galerieinhaber Dirk Kronsbein, der 2001 das Bundesverdienstkreuz für sein soziales Engagement für das Gemeinwohl erhalten hat, ein Anliegen sich stetig als Mäzen für soziale und kulturelle Projekte einzusetzen.



Der Verein hilft politisch verfolgten Künstlern aus Kriegs- und Krisengebieten wie Afrika, Syrien oder der Türkei und fördert durch die Kunst, die als eine internationale Sprache verbindet, inspiriert, Emotionen und Gedanken weckt. Dem Verein stehen u.a. die Unternehmer Dirk Niebergall und Dr. Bruno Albrecht vor und zu den Unterstützern zählen u.a. Günther Wallraff.



Als ehrenamtlicher Projektleiter fungiert Helge Achenbach, der auch die Werke für die Benefizausstellung geschaffen und gestiftet hat.



Insgesamt werden 5 Diptychen (bestehend aus zwei Leinwänden, zusammen 200x160 cm groß) und 16 weitere Leinwände, Größe zwischen 60x80 cm und 160x100 cm, alle Öl auf Leinwand, gezeigt und für die gute Sache versteigert.



Über seine Werke sagt Helge Achenbach: "Ich empfinde mich nicht als großen Künstler. Ich habe nie eine Kunstakademie besucht und mit der Malerei überhaupt erst vor vier Jahren im Gefängnis angefangen. Das Malen gab mir Hoffnung, Kraft und war ein wichtiger Baustein, um wieder eine geistige Freiheit zu erlangen. Meine Werke erzählen von der Sehnsucht zu reisen. Ich habe mich qausi wieder in die Welt hineingemalt."



Der Nettoerlös der Werke fließt als Spende zu 100 % dem Verein "Kultur ohne Grenzen - Culture without borders e.V." zu. Gebote für die Benefiz Werke können auch schriftlich abgegeben werden unter art@galeriekronsbein.com



Pressefotos der Werke (© "Kultur ohne Grenzen - Culture without borders e.V." ) sind hier abgelegt: http://ots.de/ImI1OC



Die Galerie Kronsbein



Die Galerie Kronsbein ist das Ergebnis einer lebenslangen Leidenschaft. Mitten in München an der Maximilianstraße hat der erfolgreiche Unternehmer und Kunstmäzen Dirk G. Kronsbein seinen privaten Kunstsalon 2009 in eine professionelle Plattform verwandelt. Unter dem Titel ArtConsult avancierte dieser Ort der Begegnung und des intensiven Austauschs schnell zu einer Top-Adresse für Pop Art und Urban Art. Dem Wechsel an die nahe Wurzerstraße im Jahr 2013 folgte die Umbenennung in Galerie Kronsbein. Seit September 2016 leitet Galerist Valeri Lalov M.A. die unkonventionelle Galerie für Inhaber Dirk G. Kronsbein.



