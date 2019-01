Bonn (ots) - Die Brexitentscheidung ist für viele junge Europäer ein Schock. Drei von vier Briten zwischen 18 und 24 Jahren sahen ihre Zukunft in der EU. Doch während die Generation über 50 wählte und sich durchsetzte, ging die Mehrheit der jungen Briten nicht zur Wahl.



Nun fürchten die Jungen in ganz Europa die Konsequenzen - erst recht, da nun ein ungeordneter Brexit droht.



Was kommt auf die junge Generation zu? Welche Szenarien drohen?



Alexander Kähler diskutiert mit:



- Corinna Miazga, MdB AfD - Franziska Brantner, MdB B'90/ Grüne - Philipp Amthor, MdB CDU - Johannes Schraps, MdB SPD



