Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hofft auf eine Lösung des US-chinesischen Handelskonflikts und setzt auf eine Zusammenarbeit mit Peking. "Wir haben uns darüber verständigt, dass es gerade jetzt wichtig ist, ein Zeichen zu setzen, dass die Welt zusammenhält, dass sie multilateral bleibt, dass alle versuchen miteinander zu kooperieren", sagte der Vizekanzler am Donnerstag in Peking.

Er begrüßte, dass die USA und China Ende Januar auf höchster Ebene Lösungen finden wollen, um die von US-Präsident Donald Trump angedrohten weiteren Strafzölle in Milliardenhöhe abzuwenden. Es sei gut, dass es weitere Gespräche gebe zwischen China und den Vereinigten Staaten von Amerika. "Wir wissen, dass wir gegenwärtig in einer weltwirtschaftlichen Situation sind, die es gut vertragen kann, dass sich Konflikte minimieren." Daher sei es auch wichtig, hier in Peking ein Zeichen der guten Zusammenarbeit zu setzen.

Vizepremier Liu He wird am 30. und 31. Januar nach Washington reisen

- Scholz trifft Liu He am Freitag, nachdem er zunächst Finanzminister

Liu Kun und hochrangige Vertreter der Kommunistischen Partei getroffen hat. Bei dem Besuch von Scholz sollen auch mehrere Abkommen für eine engere Kooperationen im Banken- und Versicherungssektor durch die Finanzaufsichten beider Länder unterzeichnet werden. Es gehe darum, "dass wir Verbesserungen und Vereinbarungen erreichen können, die den Zugang deutscher Banken, Finanzinstitute und Versicherungen zum chinesischen Markt erleichtern und wirtschaftlich möglich machen - umgekehrt natürlich auch."/ir/lw/DP/jha

AXC0139 2019-01-17/12:40