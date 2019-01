Nach zwei Tagen mit Aufschlägen in einem schwierigen Marktumfeld stellen sich Marktteilnehmer am Donnerstag an der Wall Street auf leichte Verluste ein. Der Aktienterminmarkt suggeriert eine etwas leichtere Handelseröffnung am Kassamarkt. Der weiter schwelende Handelskonflikt mit der Sorge um das globale Wachstum und eine Handvoll eher enttäuschender Geschäftsberichte drücken etwas auf die Stimmung.

Nach zuletzt einigen ermutigenden Signalen zum chinesisch-amerikanischen Handelsstreit schwappen nun wieder negative Schlagzeilen an den Markt: Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei Technologies muss sich mit neuen Vorwürfen in den USA auseinandersetzen. Bundesbehörden hätten Ermittlungen gegen die Chinesen wegen des Verdachts auf Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen aufgenommen, berichten mehrere Informanten. Die Huawei-Untersuchung werfe die Frage auf, ob der aufgekommene Optimismus in den Handelsfragen nicht verfrüht gewesen sei, heißt es im Handel.

Zudem gibt es mahnende Stimmen, die unter Verweis auf den Regierungsstillstand in den USA von Verzögerungen bei den Verhandlungen im Handelsstreit sprechen. Der Handelskonflikt zusammen mit dem Regierungsstillstand, höhere Kreditkosten und die Volatilität am Aktienmarkt sind auch im Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank am Vorabend thematisiert worden. Einige Unternehmen führten deshalb geplante Investitionen zurück und senkten den Ausblick auf 2019, heißt es im Handel.

Am Vortag hatten feste Bankenwerte die Wall Street im Plus gehalten. "Die Geschäftszahlen insgesamt sind besser als erwartet ausgefallen, und die Prognosen der Banken klingen nachvollziehbar, wenn man das konjunkturelle Umfeld berücksichtigt. So weit so gut, aber wir stehen gerade erst am Anfang", sagt Chefinvestmentstratege David Donabedian von CIBC Private Wealth Management mit Blick auf die laufende Berichtsperiode der Unternehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2019 06:25 ET (11:25 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.