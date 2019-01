Baden-Baden (ots) -



Im Weltmeisterschaftsjahr 2018 war König Fußball auch bei den Videospielen das Maß der Dinge. Wie eine plattformübergreifende Auswertung von GfK Entertainment für 15 Länder zeigt, verkaufte sich europaweit kein Titel häufiger als die Ballsportsimulation "FIFA 19" (Publisher: Electronic Arts). Obwohl erst seit Herbst im Einsatz, sprinteten Cristiano Ronaldo & Co. an der versammelten Konkurrenz vorbei und wiederholten ihren Erfolg aus dem Vorjahr: Bereits 2017 hatte sich der Vorgänger "FIFA 18" durchgesetzt.



Zweiterfolgreichstes Videospiel der vergangenen Monate war das Western-Abenteuer "Red Dead Redemption 2" aus dem Hause Take 2. Für den Ego-Shooter "Call of Duty: Black Ops 4" (Publisher: Activision) springt die Bronzemedaille heraus.



Basis der europäischen Games-Charts 2018 sind die Daten aus folgenden Ländern: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweiz, Schweden und Spanien. Die Top 3 der meistverkauften PC-/Konsolenspiele 2018 in Europa kann hier heruntergeladen werden.



Ein separater Blick auf die offiziellen deutschen Games-Jahrescharts belegt, dass sich die Vorlieben von Plattform zu Plattform durchaus unterscheiden. Während "FIFA 19" auf PS4 (Platz eins), Xbox One (Rang zwei hinter "Red Dead Redemption 2") und PS3 (Rang zwei hinter "FIFA 18") überzeugt, räumt Dauerbrenner "Die Sims 4" im PC-Ranking ab. Nintendo-Fans entschieden sich mehrheitlich für "Mario Kart 8 Deluxe" (Switch), "Pokémon Ultrasonne" (3DS) und "Minecraft" (Wii U), das auch auf Xbox 360 gewinnt.



Die kompletten, plattformübergreifenden deutschen Games-Jahrescharts werden in der kommenden Woche vom game - Verband der deutschen Games-Branche veröffentlicht.



