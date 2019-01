Wenn an der Wall Street heute Abend die Schlussglocke geläutet wird, steht für viele Anleger das Highlight des Tages erst noch an. Kurz nach 22:00 Uhr unserer Zeit wird nämlich der Streamingdienst Netflix seine Ergebnisse für das abgelaufene Quartal präsentieren. Neben den Zahlen zur Umsatz- und Gewinnentwicklung wird dabei wie üblich vor allem das Neukundenwachstum ganz genau beachtet werden. Netflix hat die Latte mit seiner im Herbst aufgestellten Zielmarke von 9,4 Millionen Abonnenten schon recht hoch gelegt. Analysten rechnen im Schnitt "nur" mit 9,2 Millionen Kunden, was aber immer noch ein Anstieg um 11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal wäre. Im ersten Quartal des laufenden Jahres kalkulieren die Experten mit 8 Millionen Netto-Neukunden. Auch hier wird es sehr spannend werden, wie Netflix selbst die kurzfristige Entwicklung einschätzt.Preiserhöhung begeistert InvestorenAllzu schlecht scheint es bei der Neukundengewinnung aber nicht zu laufen. Sonst hätte man sich wohl nicht dafür entschieden, die Preise für das Abomodell in den USA anzuheben. Zwischen 12 und 18 Prozent mehr müssen die Kunden in Zukunft für die unterschiedlichen Angebote zahlen. Am Aktienmarkt kam die Anpassung der Preise ...

