Die Innovation Factory auf dem RWTH Aachen Campus ermöglicht Unternehmen, Innovationen schnell und kostengünstig an einem Ort zu realisieren - im Alleingang oder im Konsortium. Der Innovationsprozess basiert auf den fünf Phasen Ideengenerierung (Ideation), Kundenorientierung (Customer Focusing), Entwicklung (Development), Prototypenbau (Prototyping) und Industrialisierung (Industrialization). Dazu bietet das Ökosystem des RWTH Aachen Campus, wo Wissenschaft und Wirtschaft eng zusammen arbeiten, die erforderliche Infrastruktur. Die Experten der Innovation Factory konfigurieren für ein Projektteam eines Unternehmens zielgerichtet die individuell benötigten Kompetenzen. Ein Einstieg ist zu jeder Zeit und in jeder Phase möglich.



In der Innovation Factory generieren Entwicklerteams losgelöst von ihren Unternehmensstrukturen und ihrem Tagesgeschäft kreative Ideen. Coaches und Moderatoren bieten dabei mit vielseitigen Methoden ihre Unterstützung an. Von Beginn an denken die Entwickler aus Kundensicht. Dabei priorisieren sie einzelne Kernfunktionen ihrer Produktidee, setzen auf Trial-and-Error-Methoden und gewinnen durch digitale Tools wie Software-Simulationen, Augmented und Virtual Reality erste Erkenntnisse. Um Produktideen weiterzuentwickeln und Kundenfeedbacks einzuholen, sind Funktions- und Designprototypen erforderlich. Alle relevanten Maschinen, Technologien und Prüfverfahren sind auf dem Campus verfügbar. Um den Schritt von dem Prototypen in die Serienproduktion zu ermöglichen, stehen den Projektteams ebenfalls Experten für Maschinenparks und Fabrikplanung nach der Lean-Production-Methode zur Verfügung.



"Der alternative Weg zu Innovationen steht Jedem offen. Die Innovation Factory basiert auf dem Ökosystem des RWTH Aachen Campus. Dort finden Unternehmen alles, was erfolgreiche Innovationen begünstigt", sagt Prof. Dr. Günther Schuh, Initiator der Innovation Factory. Aktuell sind bereits über 360 Unternehmen, 260 Institute der RWTH Aachen und zahlreiche außeruniversitäre Forschungsinstitutionen auf dem RWTH Aachen Campus aktiv. Der Erfolg der Innovation Factory zeigt sich heute schon in der Entwicklung erster Leuchtturmprojekte: das bezahlbare Elektroauto e.GO Life, der autonom fahrende Elektrokleinbus e.GO Mover und das elektrohybride Kleinflugzeug Silent Air Taxi.



Das Kernteam der Innovation Factory setzt sich neben Günther Schuh aus vier Technologie- und Innovationsmanagement-Experten zusammen: Dr. Michael Riesener (Geschäftsführender Oberingenieur, Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen University), Toni Drescher (Geschäftsführer, INC Invention Center), Dr. Christian Dölle (Oberingenieur, Abteilungsleiter Innovationsmanagement, Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen University) und Dr. Casimir Ortlieb (CEO, e.GO Digital GmbH).



