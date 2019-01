Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.08 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.604,50 -0,33% +3,96% Euro-Stoxx-50 3.067,77 -0,31% +2,21% Stoxx-50 2.826,68 -0,26% +2,41% DAX 10.892,74 -0,35% +3,16% FTSE 6.826,32 -0,53% +2,00% CAC 4.791,92 -0,39% +1,29% Nikkei-225 20.402,27 -0,20% +1,94% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 164,61 -8

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,55 52,31 -1,5% -0,76 +13,5% Brent/ICE 60,53 61,32 -1,3% -0,79 +11,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,71 1.293,50 +0,0% +0,21 +0,9% Silber (Spot) 15,58 15,60 -0,1% -0,02 +0,5% Platin (Spot) 810,50 807,00 +0,4% +3,50 +1,8% Kupfer-Future 2,67 2,67 -0,3% -0,01 +1,4%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach zwei Tagen mit Aufschlägen in einem schwierigen Marktumfeld stellen sich Marktteilnehmer auf leichte Verluste ein. Der weiter schwelende Handelskonflikt mit der Sorge um das globale Wachstum drücken etwas auf die Stimmung. Der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei Technologies muss sich mit neuen Vorwürfen in den USA auseinandersetzen. Bundesbehörden hätten Ermittlungen gegen die Chinesen wegen des Verdachts auf Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen aufgenommen, berichten mehrere Informanten. Zudem gibt es mahnende Stimmen, die unter Verweis auf den Regierungsstillstand in den USA von Verzögerungen bei den Verhandlungen im Handelsstreit sprechen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

12:55 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q, New York

22:01 US/American Express Co, Ergebnis 4Q, New York

22:03 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los Gatos

22:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2018, London

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: +8,0 zuvor: +9,1 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember (Veröffentlichung wegen Shutdown unsicher) Baubeginne PROGNOSE: -1,3% gg Vm zuvor: +3,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -2,9% gg Vm zuvor: +5,0% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 216.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Nachdem der Brexit kurzfristig ein wenig aus den Schlagzeilen verschwunden ist, rückt der US-chinesische Handelskonflikt wieder stärker in den Blickpunkt. "Der Markt fürchtet, dass sich die US-chinesischen Spannungen wieder verschärfen", sagt ein Marktteilnehmer. Grund ist Huawei. Der chinesische Smartphone-Hersteller und Netzausrüster steht in den USA anscheinend kurz vor einer Anklage wegen Industriespionage. Verkauft werden Aktien aus dem Halbleitersektor, nachdem Taiwan Semiconductor für das ersten Quartal einen Umsatzrückang von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Schlussquartal 2018 in Aussicht gestellt hat. Daneben hat Barclays in dem Sektor einige Kursziele gesenkt. Infineon und STMicroelectronics verlieren je 2,3 Prozent, Aixtron 3,0 und ASML 1,4 Prozent. Für Siltronic geht es um 5,1 Prozent abwärts. Voestalpine hat ein enttäuschendes Ergebnis für die ersten neun Monate des bis Ende März laufenden Geschäftsjahrs vorgelegt und erneut eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Der Kurs knickt um 6,7 Prozent ein. Im Bankensektor, der zuletzt unter anderem von starken Quartalszahlen der US-Banken profitierte, belastet die Societe Generale. Das Haus spricht von einem "widrigen Umfeld im vierten Quartal", das auch in einzelnen Geschäftsbereichen Spuren hinterlassen werde. Societe Generale geben um 4,5 Prozent nach. Von guten Zahlen sprechen Marktteilnehmer bei Metro. Die Umsätze sind laut Jefferies im ersten Quartal besser ausgefallen als erwartet. Metro ziehen um 3 Prozent an.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:29 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1403 +0,08% 1,1378 1,1403 -0,5% EUR/JPY 124,14 -0,16% 123,85 124,08 -1,3% EUR/CHF 1,1315 +0,29% 1,1284 1,1289 +0,5% EUR/GBP 0,8844 -0,05% 0,8844 0,8861 -1,7% USD/JPY 108,87 -0,24% 108,87 108,80 -0,7% GBP/USD 1,2893 +0,12% 1,2865 1,2866 +1,0% Bitcoin BTC/USD 3.595,38 -0,13% 3.592,38 3.610,25 -3,3%

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Das Pfund, das zuletzt von Hoffnungen nach oben gezogen wurde, dass es letztlich nicht zu einem harten Brexit kommen wird, steigt unter Schwankungen noch etwas weiter. Mit 1,2873 Dollar liegt es damit weiter im Bereich der jüngsten Dreimonatshochs. "Angesichts des bereits entstandenen wirtschaftlichen Schadens durch die Unsicherheit der vergangenen zwei Jahre, ist es zweifelhaft, dass das Pfund wieder in Schlagdistanz der 1,50er Marke zum Dollar kommen wird - selbst für den optimistischen Fall, dass der Brexit komplett gestoppt wird", sagt Marktexpertin Seema Shah von Principal Global Investors. Mit etwa 1,50 Dollar wurde das Pfund unmittelbar vor dem Brexit-Referendum 2016 gehandelt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Wieder etwas stärker in den Blick rückten die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Dem Wall Street Journal zufolge hat die US-Regierung Ermittlungen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei wegen des Verdachts der Industriespionage aufgenommen. Huawei steht bereits seit längerem im Fokus der US-Regierung. Im Dezember sorgte die Festnahme der Huawai-Finanzchefin und zugleich Tochter des Firmengründers in Kanada auf Geheiß der USA für Aufsehen. Die Huawei-Untersuchung "wirft die Frage auf, ob der aufgekommene Optimismus in den Handelsfragen nicht verfrüht gewesen ist", kommentierte Vishnu Varathan von der Mizuho Bank. In Tokio stiegen Nintendo stiegen um 3,8 Prozent, erneut gestützt vom guten Weihnachtsgeschäft mit der Spielkonsole Switch. In Hongkong sorgten im Verlauf plötzliche Kurseinbrüche bei einigen Aktien aus der hinteren Reihe wie dem Immobilienunternehmen Jiayuan International für Aufsehen. Jiayuan sackten um 81 Prozent ab. Laut Bloomberg werden bei dem Unternehmen Jiayuan am Berichtstag 350 Millionen Dollar Schulden fällig. Das Unternehmen selbst gab keine Stellungnahme ab, obwohl laut Händlern in solchen Fällen üblicherweise um eine Aussetzung der Aktie gebeten wird.

CREDIT

Die gute Stimmung am europäischen Kreditmarkt hält am Donnerstag an. Die Risikoprämien bilden sich übergeordnet weiter zurück. Positiv wird die gescheiterte Brexit-Abstimmung im britischen Parlament aufgenommen, weil die meisten Beobachter dies dahingehend interpretierten, dass ein harter Brexit unwahrscheinlicher geworden ist. In das positive Stimmungsumfeld passe, dass die britische Premierministerin May ein Misstrauensvotum überstanden habe und damit mögliche Neuwahlen verhindert wurden. Die Commerzbank rechnet angesichts des freundlichen Umfelds in den kommenden Tagen mit einem geschäftigen Primärmarkt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Entscheidung bei der Bahn über Arriva-Verkauf aufgeschoben

Die Entscheidung um den Verkauf der Bahn-Auslandstochter Arriva und eine Umbildung des Vorstands ist vertagt. Bei einem zweiten Treffen von Bahnchef Richard Lutz mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) binnen einer Woche wurden beide Themen nach den Worten des CSU-Politikers ausgeklammert.

BASF plant bislang größte Investition in Indien

BASF will in Indien mit einem lokalen Partner rund 2 Milliarden Euro in den Bau von diverse Chemieanlagen investieren, um den wachsenden Bedarf an Petrochemikalien in dem Land zu decken.

Siemens lehnt für Alstom-Bahn-Fusion weitere Zugeständnisse ab - Kreise

Siemens wird der EU-Kommission keine weiteren Zugeständnisse machen, um die auf der Kippe stehende Fusion ihrer Bahntechniksparte Mobility mit dem französischen Wettbewerber Alstom zu retten. "Wir sind da ziemlich an die Kante gegangen", sagte eine mit der Sache vertraute Person bei dem Münchner Technologiekonzern.

Alstom: Wohlwollen aus Brüssel zu Fusion mit Siemens ungewiss

Der französische Zughersteller Alstom ist skeptisch, ob die Zusagen an Brüssel für eine Genehmigung der Fusion der Bahnsparten mit Siemens ausreichen. Beide Konzerne seien zwar der Meinung, dass das vorgeschlagene Maßnahmenpaket "geeignet und angemessen" sei, um die Bedenken der EU-Kommission gegen den Zusammenschluss zu zerstreuen, erklärte das Unternehmen am Donnerstag.

RWE stellt Führungsteam für künftige Grünstromsparte zusammen

Der Energieversorger RWE wird künftig sein beträchtliches Geschäft mit den erneuerbaren Energien in einer eigenen Gesellschaft führen. Wie der Konzern mitteilte, hat er dafür bereits eine Führungsmannschaft zusammengestellt.

Beiersdorf wächst 2018 stärker als in Aussicht gestellt

Beiersdorf hat 2018 den Umsatz dank eines überproportionalen Wachstums der Klebstofftochter Tesa gesteigert und damit die eigenen Erwartungen übertroffen. Bei der operativen Gewinnmarge (EBIT-Marge) im abgelaufenen Jahr sieht sich der Nivea-Hersteller auf Kurs, das eigene Ziel zu erreichen.

SPD knüpft Geldspritze für Deutsche Bahn an Bedingungen

Die SPD fordert von der Deutschen Bahn AG mehr Anstrengungen, bevor sie vom Staat frisches Geld zur Verbesserung des Schienenverkehrs bekommen könne.

Rheinmetall liefert schwedischer Armee Lkw für Patriot-System

