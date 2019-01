Mintegral Ad Exchange bietet Werbetreibenden Live-Zugang zu exklusivem Premium-Inventar aus über 5000 Apps in China, Japan, Korea und Südoastasien



Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Mintegral, eine führende AI-gesteuerte, programmatische und interaktive Werbeplattform, hat Mintegral Ad Exchange freigegeben, eine programmatische Trading-Plattform für Werbezwecke, die ihre qualitativ hochwertigen, inzentiven in-App-Videos, Native Advertising und interaktiven Werbeverkehr erstmalig mit dem öffentlichen Handelsmarkt vernetzt und somit mehr Werbetreibenden zu Echtzeit-Übertragungen verhilft.



Mintegral wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel gegründet, Werbetreibenden, die China und und die APAC-Region als Märkte anvisieren, effektives Programmatic Ad Buying anzubieten. Die Stärke des Unternehmens liegt in der erstklassigen Qualität seiner Native-Traffic- und Video-Traffic-Ressourcen, die von App-Entwicklern und Apps stammen, die mit ihm über seinen SDK verbunden sind.



Mintegral Ad Exchange ist mit diesem SDK-Traffic vernetzt, wodurch Werbetreibende Zugang zu Inventar von über 1000 Publishern, 5300 mobilen Anwendungen und mehr als drei Milliarden täglichen Anzeigeanfragen haben und somit über 900 Millionen Nutzer erreichen. Hierzu zählen Apps von Spitzenentwicklern wie Voodoo, Playrix, Zeptolab, Ubisoft, Outfit7, iDreamsky, 4399, Xiaomi, Meitu sowie weiteren nationalen bzw. internationalen Publishern.



"Mintegral Ad Exchange unterscheidet sich von anderen Ad-Börsen, da wir uns auf den programmatischen Erwerb des Marktverkehrs der APAC-Region konzentrieren, d.h. China, Japan, Korea und Südostasien", so Erick Fang, CEO von Mintegral. "Unser Ziel ist es, uns als führender Monetarisierungspartner im Bereich Werbung für westliche Entwickler in der APAC-Region zu etablieren, weshalb wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich mit dem dortigen Public-Traffic-Marktplatz zu vernetzen."



Mintegral Ad Exchange unterstützt Native Advertising (einschließlich Image- und Video-Streaming), Screencasts, anreizschaffende sowie verschiedene interaktive Anzeigeformate, wodurch Inserenten sich dazu in der Lage befinden, kreative Ansätze wie Trial-Ads und interaktive Videos zu nutzen. Gleichzeitig unterstützt die Plattform benutzerdefinierte Vorlagen für Video-Einstellungen; Werbetreibende können personalisierte Kreativ-Vorlagen für Videos definieren und sie mit ihren individuellen Werbeansprüchen kombinieren, wodurch sowohl Werbeerlebnis als auch Umsetzungseffekt optimiert werden.



Mintegral:



Mintegral gilt als führende mobile Werbeplattform in Asien, betrieben von AI-Technologie. Sie bietet Werbetreibenden und mobilen Entwicklern weltweit Benutzerakquise- und Monetarisierungslösungen. Mintegral arbeitet derzeit mit Tausenden von App-Entwicklern und -Publishern rund um den Globus zusammen und nutzt führende Video- und interaktive Konzepte sowie fortschrittliche algorithmische Technologien, um sie dabei zu unterstützen, ihren Marktanteil zu erhöhen und Einnahmen zu generieren.



Mintegral International Ltd hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China, und unterhält weltweite Niederlassungen. www.mintegral.com.



