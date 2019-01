Köln (ots) - Mit M - EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER präsentiert TV NOW in Kooperation mit dem ORF und Superfilm im Rahmen der BERLINALE SPECIAL SERIES seine erste Drama-Eigenproduktion in einer Weltpremiere. Der genaue Termin wird am Dienstag, 29. Januar im Rahmen der Berlinale Pressekonferenz bekannt gegeben. Basierend auf dem gleichnamigen Fritz Lang-Filmklassiker aus dem Jahr 1931 erzählt die moderne, in Wien angesiedelte Serie von Ausnahme-Autor und Regisseur David Schalko in sechs Episoden die Geschichte einer Stadt, die sich mit einer Reihe von Kindermorden und deren Auswirkung auf die Gesellschaft konfrontiert sieht. Das internationale Star-Ensemble besteht u. a. aus Verena Altenberger, Sophie Rois, Moritz Bleibtreu, Bela B, Lars Eidinger, Udo Kier, Brigitte Hobmeier, Marleen Lohse, Jürgen Maurer, Sarah Viktoria Frick, Christian Dolezal, Christoph Krutzler, Gabriel Barylli, Gerhard Liebmann, Dominik Maringer, Johanna Orsini-Rosenberg, Michael Fuith und Julia Stemberger.



Zum Inhalt:



Wien. Tiefer Winter. Kinder verschwinden. Vorerst spurlos, dann werden ihre Leichen gefunden. Für die Boulevard-Presse ein Fressen. Für die Polizei eine Serie von Niederlagen. Politisch ein Problem. Und gleichzeitig die lange ersehnte Chance für den ambitionierten Innenminister. Die Unterwelt schaltet sich ein. Der Kindermörder muss gefunden werden, damit alle anderen schmutzigen Geschäfte ungestört weitergehen können.



Moritz Pohl, Bereichsleitung VoD-Content RTL interactive: "Wir sind mächtig stolz, dass unser erster Aufschlag es gleich auf die Berlinale geschafft hat. Damit findet 88 Jahre nach der Premiere von Fritz Langs Meisterwerk "M - eine Stadt sucht einen Mörder" auch die Premiere des Remakes unter der Regie von David Schalko am selben Ort in Berlin statt."



Dr. Klaus Holtmann, Redaktion und Executive Vice President Digital Channels Mediengruppe RTL: "Fritz Langs Original-Film 'M' von 1931 spielt in Berlin. Wir freuen uns, dass unsere neue TV NOW-Ausnahme-Serie 'M' mit der Premiere auf der Berlinale dorthin zurückkehrt. Zwar spielt das Remake in Wien, aber die Themen und das Zeitgefühl des Originals und der Neuauflage gleichen sich mit erschreckender Aktualität: Großes und wichtiges Fernsehen auf dem wichtigsten deutschen Festival." David Schalko, Showrunner, Autor und Regisseur: "Für M ist der Start bei der Berlinale natürlich perfekt. Nicht nur, weil das Original in Berlin spielt und sich damit ein Kreis schließt, sondern auch, weil es vermutlich keine schönere Auszeichnung geben könnte, als in diesem Kontext zu laufen. Wir freuen uns sehr!"



M - EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER ist eine Koproduktion von TV NOW (Redaktion Dr. Klaus Holtmann, Executive Vice President Digital Channels Mediengruppe RTL), ORF (Redaktion: Dr. Klaus Lintschinger, Redaktionsleiter Fernsehfilm) und Superfilm mit Unterstützung des Fernsehfonds Austria und des Filmfonds Wien. Als Produzenten zeichnen John Lueftner und David Schalko verantwortlich. David Schalko fungierte zugleich als Regisseur und war gemeinsam mit Evi Romen für das Drehbuch zuständig. Hinter der Kamera stand Martin Gschlacht. Den internationalen Vertrieb übernimmt Beta Film, Universum Film den Home Entertainment Vertrieb.



M - EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER wird ab dem 23.2.2019 bei TV NOW zu sehen sein.



Die Mediengruppe RTL Deutschland startete am 12. Dezember 2018 mit TV NOW einen neuen Streaming-Dienst. Seitdem bietet TV NOW im neuen PREMIUM Paket für monatlich 4,99 Euro eine vielfältige Bandbreite von neuen, exklusiven Programmen, Live-Inhalten sowie der beliebtesten deutschen und internationalen Serien. Viele neue Formate der Mediengruppe RTL werden vor Ausstrahlung im Fernsehen komplett zu sehen sein. Kunden erhalten Zugriff auf ein umfangreiches Archiv. Darüber hinaus sind weiterhin Serien und Shows der Mediengruppe RTL kostenlos mindestens sieben Tage im Anschluss an die TV-Ausstrahlung abrufbar.



