Baltimore (www.aktiencheck.de) - Nachdem die große Mehrheit der Abgeordneten des britischen Unterhauses nur ein "Nein" für die aktuelle Version des Brexit-Deals von Theresa May übrig hatte, steht die Premier-Ministerin deutlich unter Druck, so die Experten von Legg Mason Western Asset. Was Großbritannien in weiten Teilen im besten Fall ratlos zurück lasse, beunruhige Gordon Brown, Co-Head of Global Portfolios bei der Legg Mason-Tochtergesellschaft Western Asset, noch nicht: "Unser Basis-Szenario ist nach wie vor ein Deal, bei dem das Parlament letztendlich den "Plan B" der Regierung unterstützt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...