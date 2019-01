BERLIN (Dow Jones)--Um dem desolaten Zustand bei der Deutschen Bahn Herr zu werden, hat der Bundesrechnungshof den Verkauf der Auslandstochter Arriva sowie des Transportunternehmens Schenker vorgeschlagen. "Nicht benötigte Unternehmensteile sollten vollständig verkauft werden. Die betrifft insbesondere die Arriva plc und die Schenker AG", verlangen die unabhängigen Buchprüfer des Staates.

Der Rechnungshof mischt sich damit binnen kurzer Zeit erneut in die laufende Debatte ein, wie die Bahn wieder flott gemacht werden kann. Im Dezember hatten sie Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und dem Vorstand "schwerwiegende Mängel" bei der Finanzierung des Betriebs vorgeworfen. Trotz steigender Zuschüsse des Bundes verschlechtere sich der Zustand von Schienen, Bahnhöfen und Zügen stetig, lautete der Vorwurf.

Milliarden für das Kerngeschäft

Mit dem Verkauf der beiden Töchter, so der Rechnungshof, könne der Schienenkonzern "mehrere Milliarden Euro erlösen", die "eigene Finanzierungskraft für neue Züge und ähnliche Investitionen stärken" und sich auf das Kerngeschäft "der "Eisenbahn in Deutschland konzentrieren".

Experten bewerten Arriva mit einem Wert von 4 Milliarden Euro. Schenker mit seiner weltumspannenden Logistikkette zu Land, zu Wasser und in der Luft wurde in der Vergangenheit mit einer ähnlichen Größenordnung taxiert.

In dem neuen Bericht lassen die Kontrolleure der Bundesregierung kein gutes Haar an ihrer Strategie der Bahn und am Zustand des Unternehmens, das zu 100 Prozent dem Bund gehört. Letztlich sei die Privatisierung der einstigen Beamtenbahn vor 25 Jahren gescheitert. Es sei weder mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene gekommen noch die finanzielle Belastung des Haushalts gesunken, beklagte Rechnungshof-Präsident Kay Scheller.

Rechnungshof moniert Nichtstun der Regierung

"Obwohl die öffentliche Hand die Deutsche Bahn AG fortlaufend in Milliardenhöhe unterstützt, ist das Unternehmen derzeit mit rund 20 Milliarden Euro verschuldet." An dem Missmanagement trage das Unternehmen nicht die alleinige Verantwortung. "Es stellt sich die Frage: Was machte, was macht der Eigentümer? Wo ist der Bund?", kritisierte Scheller. Die Regierung lasse die Bahn als weltweiten Logistikkonzern agieren, vernachlässige aber das Kerngeschäft auf dem Heimatmarkt. Scheller greift damit Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) direkt an.

Scheuer (CSU) versucht derzeit in Krisentreffen mit Bahnchef Richard Lutz das Desaster in den Griff zu bekommen. Am Donnerstag stellte Scheuer ein Maßnahmenpaket vor, das die Pünktlichkeit erhöhen und die Reisequalität für die Fahrgäste verbessern soll. Viele der einzelnen Schritte waren bereits angekündigt und wurden nun noch einmal konkretisiert. Unter anderem will die Bahn im laufende Jahr 22.000 neue Mitarbeiter anheuern und neue Züge kaufen.

Die Bahn braucht neue Milliarden

Nach Informationen von Dow Jones Newswires schlägt allein die Einstellungsoffensive mit 2,3 Milliarden Euro zu Buche. Die Anschaffung neuer ICE4-Züge kostet 4,6 Milliarden. Privatisierungseinnahmen aus dem Verkauf von Arriva und Schenker sind da schnell aufgebraucht. Weil die Verschuldung nicht mehr ohne weiteres ausgeweitet werden kann, wird die Bahn den Bund um eine kräftige Geldspritze bitten müssen. Für den 30. Januar hat Scheuer die Bahnspitze zu einer neuen Runde eingeladen. Dann soll es auch um die mögliche Abspaltung der beiden Töchter und den Finanzbedarf gehen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

-

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2019 08:00 ET (13:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.